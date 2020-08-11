«Женщина-вулкан»: Чехова показала соблазнительную позу для йоги
Телеведущая продолжает покорять сердца поклонников своими бесподобными формами.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Ведущая Анфиса Чехова любым своим появлением в социальных сетях вызывает бурные обсуждения, особенно со стороны мужчин. А ее новый пост в Instagram и вовсе заставил подписчиков усомниться, то ли они видят на фото.
На выложенных снимках Анфиса занимается йогой дома в сопровождении домашнего питомца. Но спортивный костюм и поза ее настолько проникнуты сексуальностью, что у фанатов возникли некоторые «сомнения».
«Йога — это путешествие самого себя, через себя, в себя», — процитировала в посте Чехова «Бхагавадгиту», одну из книг «Махабхараты», памятника древнеиндийской религиозно-философской мысли.
Подписчикам было не до культурного наследия Индии.
«Так вообще можно сгибаться? Экзорциста мне вызовут сразу»;
«Анфиса. Вы женщина-вулкан»;
«Это не йога, это из другого кино»;
«А это точно йога? Я это по-другому называл», — начали наперебой шутить мужчины, пока женщины восхищались ловкостью телеведущей.
Отвечать им 42-летняя звезда не стала. Чехова, хоть и ведет соцсети, недавно заявляла, что устала, хочет отказаться от зависимости от смартфона и приложений, пишет «Дни.ру». Но пока что она решила этого не делать.
5-tv.ru писал, как Анфису Чехову приняли за Жанну Фриске.
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