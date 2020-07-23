«Подумал, это Жанна Фриске»: новое фото Чеховой вызвало споры в сети

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram тем, как выглядит в процессе похудения. Однако большинство их них смутило то, как выглядит их любимица, напомнившая им Жанну Фриске.

«Без мейкапа», — подписала Чехова селфи, сделанное в зеркале роскошной спальни.

В комментариях сразу появились первые сомнения, что похудение пошло Чеховой на пользу, а также вопросы, почему так сильно изменилась ее внешность.

«Разве это Чехова? Чужое лицо!»;

«Вас даже не узнать»;

«Вообще не похожа на Анфису, верните Чехову на место», — стали требовать подписчики.

Instagram @achekhova

Более того, нашлись и те, кто увидел на месте Анфисы Чеховой покойную Жанну Фриске.

«Фу ты, подумал, это Жанна Фриске»;

«На Жанну Фриске здесь очень похожа», — почти синхронно написали они.

В причинах такого оптического обмана подписчики так и не разобрались, а телеведущая на их замечания отвечать не стала.

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