Антиталисманы: ТОП-5 предметов, отпугивающих счастье и благополучие

Каждый предмет обладает собственной энергетикой. И если некоторые из них привлекают удачу, сулят различные блага и помогают в жизни, то другие могут серьезно навредить. От таких своеобразных антиталисманов стоит как можно скорее избавляться.

Сломанные вещи и посуда

Часто нам жаль выбрасывать испорченный предмет обихода, особенно если он связан с приятными воспоминаниями. Но такие вещи притягивают в дом энергетику разрушения, провоцируют скандалы и ссоры, лишая семейного взаимопонимания. Треснутая посуда в добавок может навлечь финансовые сложности.

Завядшие и искусственные цветы

Подобные букеты несут в себе энергетику застоя, увядания. Заметили, что появились финансовые сложности, подкосило здоровье, а удача отвернулась? Выбросьте все искусственные и высохшие цветы из дома.

Талисманы

Многие удивятся, но обереги могут стать антиталисманами, если пришли в негодность. Выцветшие, треснувшие, не поддающиеся восстановлению вещицы без зазрения совести нужно отнести на помойку, пока проблемы и неудачи не накрыли с головой.

Деньги и кошельки

К деньгам нужно относиться с особым почтением, если хотите добиться финансового благополучия. Выбросьте все старые потрепанные кошельки. Храните свои кредитки и наличку только в красивых и тщательно подобранных бумажниках. Чтобы денежные потоки не прекращались, их нужно обновлять. Купюры и монеты меняем на новые, не забывая про копилки и самые укромные заначки. Горы бесполезной мелочи и вовсе не стоит хранить.

Подарки

Речь идет лишь о тех презентах, что были сделаны неискренними, негативно настроенными людьми. Как правило, вещи от недоброжелателей заряжены плохой энергетикой и способны пагубно повлиять на нового владельца. Если вас после сомнительных подарков преследует череда неудач, избавьтесь от них.

Кроме того, рекомендуется регулярно выбрасывать испорченные продукты, старую одежду и вовремя возвращать чужие вещи. Это убережет энергетику дома от внешних воздействий.

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