Захарова раскрыла цель переговоров главы МИД ФРГ Вадефуля с Лавровым

Захарова назвала встречу Вадефуля с Лавровым способом помочь Мерцу

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль запросил переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы продемонстрировать дипломатическую активность ФРГ и поддержать рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца. Такое предположение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили <…>, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность. И все это нужно было для того, чтобы хоть как-то, хоть каким-то образом подправить падающий рейтинг Мерца», — заявила дипломат.

Захарова также прокомментировала выступление Вадефуля во время встречи. По ее словам, переговоры свелись к тому, что немецкий министр зачитывал по бумажке подготовленный текст.

Ранее Захарова сообщала о повышенном интересе зарубежных дипломатов к выступлениям Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН. По ее словам, после заседания представители иностранных государств подходили к российскому министру, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию.

Она также опубликовала фотографию, на которой Лавров беседует с дипломатами в окружении многочисленных представителей зарубежных делегаций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.