Швейцарцы отказались от вечного нейтралитета

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 47 0

В случае одобрения инициативы Берн получил бы ограничения на взаимодействие с военными альянсами и ввод санкций.

Закрепят ли в Швейцарии идею вечного нейтралитета

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Bluntzer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Около 68% участников референдума в Швейцарии выступили против инициативы об ужесточении принципа нейтралитета страны. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте правительства Швейцарии.

Для его принятия требовалась поддержка не только большинства граждан, но и большинства кантонов страны.

Референдум по «Инициативе о нейтралитете» прошел 27 сентября. Авторы предложения выступали за более жесткие правила для сохранения нейтрального статуса Швейцарии.

В случае принятия инициативы возможности Берна вводить экономические ограничения против других государств будут ограничены. Такие меры можно будет применять только после соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

Кроме того, документ предусматривает ограничения на взаимодействие Швейцарии с военными союзами, в том числе с НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Швейцария расширила антироссийские санкции, добавив в список 16 физических лиц и семь организаций. Ограничения предусматривают заморозку активов, а для граждан — также запрет на въезд и транзит через страну. Решение стало продолжением политики Берна по синхронизации санкционных мер с Евросоюзом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
На деньги и любовь: лунный календарь маникюра на октябрь 2026 для знаков...

Последние новости

17:12
«Кричал и плакал»: сын держал голову погибшего отца после стрельбы в Волгограде
16:58
За незаконный вылов раков в России придется платить в 15 раз больше
16:34
Швейцарцы отказались от вечного нейтралитета
16:18
«Моя мечта сбылась»: стало известно, как прошли последние часы жизни Соседова
16:04
Сладкоежкам не грозит: почему полный отказ от сахара может навредить
15:39
«Он был незаменим»: коллеги вспомнили, каким был Сергей Соседов

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Главное — энергия»: Кузенкина о сложностях в работе комедийного артиста
«Реализуемое чудо»: Слава Копейкин мечтает о любви вне сказки
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен