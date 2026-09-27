У «Ноевого ковчега» в Турции нашли новые загадочные объекты

У «Ноевого ковчега» нашли новые объекты

Исследователи, изучающие скальную формацию Дурупынар в Турции, заявили о новых находках, которые могут пролить свет на происхождение объекта, известного как «араратская аномалия». Об этом ТАСС сообщил руководитель международного проекта, профессор Сивасского университета Дженкер Атила.

По словам ученого, во время полевого сезона 2026 года специалисты обнаружили глиняные сосуды, которые предположительно могут относиться к периоду до Всемирного потопа. Образцы грунта отправили в Анкару для дальнейшего анализа.

Исследования проводились на скальной формации в районе Дурупынара, расположенной примерно в 28 км от горы Арарат. Ее очертания напоминают форму большого судна: длина объекта составляет около 164 метров, что соответствует 300 локтям — размеру ковчега, указанному в Ветхом Завете.

В проекте приняли участие около 20 ученых из пяти стран. Исследователи создали трехмерные модели объекта, определили GPS-координаты и провели радиолокационное сканирование. По словам Атила, специалисты обнаружили пустоты и угловые структуры, направленные к центру формации. Кроме того, содержание углерода внутри объекта оказалось примерно на 40% выше, чем снаружи.

Ученый предположил, что эти данные могут указывать на наличие органических материалов или остатков древесины, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения исследований.

Согласно библейскому преданию, Ной построил ковчег, чтобы спасти свою семью и животных от Всемирного потопа. В 1949 году формацию в Дурупынаре сфотографировал самолет ВВС США, после чего объект получил название «араратская аномалия». Научное сообщество при этом продолжает обсуждать происхождение необычной структуры.

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