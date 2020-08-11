В Минтруде разъяснили правила перевода россиян на удаленку

Любой сотрудник, который может исполнять служебные обязанности дома, может быть отправлен на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минтруда.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — сообщили в ведомстве.

При этом, разъяснили в министерстве, заработная плата сотрудника на удаленке, при условии сохранения его должностных обязанностей, должна оставаться без изменений.

Для перехода на удаленный формат работодатель должен издать соответствующий приказ, в котором будут прописаны время начала и окончания рабочего дня, продолжительность работы и другие условия.

Оформление документов и вся служебная переписка в этом случае будет по электронной почте, с возможностью создания бумажных оригиналов после возвращения к нормальной деятельности.

Как ранее сообщали в Минтруда, на удаленную работу в России перешли почти пять миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru писал, как будут оплачивать работу россиянам, ушедшим на удаленку.