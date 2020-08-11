В Минтруде разъяснили правила перевода россиян на удаленку

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Молодцова Анна
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Из-за коронавирусной инфекции работодатель может отправить сотрудника на удаленную работу, если это позволяют технические возможности.

В Минтруде разъяснили правила перевода россиян на удаленку

Фото: www.globallookpress.com /Nick White

Любой сотрудник, который может исполнять служебные обязанности дома, может быть отправлен на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минтруда.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — сообщили в ведомстве.

При этом, разъяснили в министерстве, заработная плата сотрудника на удаленке, при условии сохранения его должностных обязанностей, должна оставаться без изменений.

Для перехода на удаленный формат работодатель должен издать соответствующий приказ, в котором будут прописаны время начала и окончания рабочего дня, продолжительность работы и другие условия.

Оформление документов и вся служебная переписка в этом случае будет по электронной почте, с возможностью создания бумажных оригиналов после возвращения к нормальной деятельности.

Как ранее сообщали в Минтруда, на удаленную работу в России перешли почти пять миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru писал, как будут оплачивать работу россиянам, ушедшим на удаленку.

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