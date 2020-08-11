Почему может не прийти выплата на детей? — рассказали в Пенсионном фонде

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Василий Заика
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По словам главы ведомства Максима Топилина, основной массе обратившихся россиян дотации выплачены.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин в интервью «Российской газете» рассказал, почему россиянам может не прийти выплата на детей. По словам главы ведомства, более 98% семей уже получили положенные дотации от государства.

Несмотря на это, некоторым заявителям был направлен отказ из-за разного рода накладок. При этом, чаще всего причиной становился человеческий фактор.

«Например, были случаи, когда в электронном заявлении родители указывали некорректный счет в банке. Получается, что в результате Пенсионный фонд деньги переводил, а банк их возвращал. В такой ситуации получатели выплаты должны сами повторно обратиться и скорректировать данные банка в заявлении», — сказал Максим Топилин.

Глава ПФР отметил, что в ряде случаев россияне указывали вместо реквизитов банковского счета номер кошелька «Яндекс Деньги».

Максим Топилин отметил, что автоматизированная система доказала свою эффективность. Пособия россиянам были начислены по удаленно поданному электронному заявлению. В дальнейшем ведомство намерено отказаться от большинства бюрократических процедур и сократить к минимуму обращение людей в разного рода инстанции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят снизить налог на имущество для многодетных семей.

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