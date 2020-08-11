«Неподобающий поступок»: Широков объяснил, за что избил судью во время матча

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков извинился перед судьей Никитой Данченковым, которого избил во время любительского футбольного матча в рамках турнира «Московский кубок селебрити». Свой поступок футболист назвал «неподобающим» и объяснил, что причиной столь неадекватного поведения стал не назначенный пенальти и показанная ему красная карточка.

«Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками, надеюсь Никита как можно скорее вернется в строй», — написал 39-летний спортсмен на своей странице в Instagram.

Помимо этого, Широков извинился перед организаторами турнира, зрителями и коллегами по каналу Матч ТВ.

Instagram @shirokovrn

Как ранее писал 5-tv.ru, кадры, на которых виден момент нападения Широкова на арбитра, широко разошлись в сети. У Данченкова оказался подбит глаз и разбита бровь. После инцидента судья сообщил, что заявит на бывшего игрока сборной в полицию.

В свою очередь, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал отстранить Широкова от работы на канале Матч ТВ.