В Белоруссии вторые сутки противостояния завершились массовыми задержаниями, пострадали сотни человек, есть первая жертва столкновений. Беспорядки охватили всю страну, но самые массовые в Минске, туда этой ночью перебросили тяжелую военную технику. Силовики использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, ближе к утру ОМОН доложил о вытеснении демонстрантов.

Центральные районы столицы сейчас оцеплены, но оппозиция готовится к новому удару… Сегодня в стране объявлена всеобщая забастовка. Ксения Солдатова с хроникой протестов.

Небо над Минском озаряет яркий салют. Но направлены фейерверки на бойцов белорусского ОМОНа. Когда салюта показалось мало, демонстранты начали буквально разжигать.

«О! коктейли молотова пошли! Аааа!»

Судя по тому, с какой интенсивностью в разных районах Минска в силовиков летели бутылки с зажигательной смесью, можно предположить, что к этой встрече — митингующие подготовились.

Чтобы техника ОМОНа не проехала, автомобилисты блокировали улицы собственными машинами. На этих кадрах видно, как создавая такой затор, один из водителей сбивает сотрудника милиции.

«По гаишнику проехали, слышишь?»

А здесь уже другой — намеренно несется на группу силовиков, стараясь зацепить как можно больше людей.

Демонстрантов этой ночью разгоняли светошумовыми гранатами. По словам очевидцев, от такой пострадал водитель проезжавшего мимо автобуса и один из митингующих. Видно, что у него осколками посечены ноги. Резиновая пуля попала в корреспондента белорусского издания «Наша нива».

Досталось и российским журналистам. После почти суток ареста освобожден внештатный сотрудник РЕН ТВ, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов. Уже находясь в российском посольстве, он рассказал, что работал между силовиками и протестующими — среди которых было много провокаторов. И в какой-то момент потерял сознание от удара, непонятно с чьей стороны. И у этого двухдневного противостояния уже есть первая жертва. МВД Белоруссии официально это подтвердило.

«В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью».

Так совпало, что за пару часов до этого Александр Лукашенко не исключал подобного сценария.

«Понимаете, им нужна жертва! Мы задержали организаторов, которые прятались, по Зауголью бегали. Около трех тысяч. Почти половина в Минске. Обкуренные, пьяных много. С наркотиками. Ужас!» — возмутился глава республики.

Протесты охватили и другие города. Так недовольных разгоняли в Мозыре. Это уже свето-шумовые гранаты в Бресте.

Главного оппонента Лукашенко на выборах — Тихановскую ее соратники надолго потеряли. Та сначала на три часа пропала в недрах ЦИКа, уйдя туда писать жалобу. Затем вышла, но не отвечала на звонки. И все это после пресс-конференции, где она со своим штабом комментировала итоги выборов.

«Власть нас не слышит. Она полностью оторвалась от народа. Но я должна повторить, что мы за мирные перемены», — подчеркнула Тихановская.

Словно не слушая своего кандидата, все время, пока Тихановскую искали, протестующие распространяли сообщение, что ее незаконно удерживают. И там же, в сосцетях координировали действия демонстрантов.

У тех, кто следил за историей стран-соседей, кадры из Белоруссии могли вызвать «дежавю». Столкновения с силовиками, стрельба, коктейли Молотова и баррикады в центре столицы. Их по классическому рецепту сооружали из досок, разобранной брусчатки.

«Нами зафиксировано использование в качестве орудий совершения преступлений — мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей», — сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

На подкрепление в Минск уже посылают тех, кто поднабрался опыта, в том числе украинских радикалов. Действуют не таясь.

«Наши люди, украинцы уже в Минске. Добирались почти сутки и с третьей попытки удалось заехать, но не через Украину».

Но кроме России, через которую украинским боевикам путь закрыт, сухопутная граница у Белоруссии есть только с Литвой, Латвией и Польшей. Александр Лукашенко как раз и обвинял их в причастности к организации беспорядков. И хотя к утру силовикам все же удалось зачистить центр Минска. Получив зарубежное пополнение, демонстранты говорят, что сегодня вернутся, с новыми силами.