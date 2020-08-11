Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в настоящее время находится в Литве. Об этом сообщил глава МИД Линас Линкявичус.

Позднее в сети появился ролик с названием «Я уехала к детям», в котором Тихановская рассказала о причинах своего отъезда.

«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно», — подчеркнула она в видеообращении.

Тихановская добавила, что никто на нее не оказывал никакого влияния. Кандидат в президенты Белоруссии подчеркнула, что она готова к любой реакции на ее решение, вплоть до ненависти.

«Дети — это самое важное, что есть в жизни», — в завершение сказал оппозиционер.