«Я уехала к детям» — Тихановская рассказала, почему покинула Белоруссию

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Светлана Шевченко
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В то же время глава литовского МИД Линас Линкявичюс сообщил, что кандидат в президенты Белоруссии находится в Литве.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в настоящее время находится в Литве. Об этом сообщил глава МИД Линас Линкявичус.

Позднее в сети появился ролик с названием «Я уехала к детям», в котором Тихановская рассказала о причинах своего отъезда.

«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно», — подчеркнула она в видеообращении.

Тихановская добавила, что никто на нее не оказывал никакого влияния. Кандидат в президенты Белоруссии подчеркнула, что она готова к любой реакции на ее решение, вплоть до ненависти.

«Дети — это самое важное, что есть в жизни», — в завершение сказал оппозиционер.

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