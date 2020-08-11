Президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Глава государства проводит совещание с правительством.

Как сообщил на совещании глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, созданная в институте Гамалеи и РФПИ вакцина для профилактики COVID-19 официально внесена в госреестр лекарственных средств.

«Клинические испытания показали ее высокую эффективность и безопасность, отсутствие побочных явлений. Разработчики вакцины подготовили документы на проведение дальнейших клинических исследований с участием нескольких тысяч человек. Для оперативного наблюдения за состоянием здоровья вакцинированных и контроля эффективности и безопасности Минздрав России создает единый цифровой контур, позволяющий отслеживать безопасность и качество препарата на всех этапах жизненного цикла», — добавил министр.

Мурашко пояснил, что на этом клинические испытания вакцины не прекратятся.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил всех, кто работал над первой вакциной от коронавируса, подчеркнув, что «это очень важный шаг для всего мира». Также глава государства добавил, что он рассчитывает на массовый выпуск и считает, что при этом вакцинация должна проводиться «исключительно добровольно».