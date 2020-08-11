«Фейк и вброс»: Минский электротехнический завод опроверг слухи о забастовке

Генеральный директор Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова (МЭТЗ) в Белоруссии Александр Радевич опроверг информацию о якобы проходящей на предприятии забастовке. По его словам, производство на заводе не останавливалось и осуществляется в штатном режиме.

«Нигде скоплений людей нет, производственный процесс идет в плановом режиме», — сказал Радевич, чьи слова приводит агентство BELTA в своем Telegram-канале.

Гендиректор подчеркнул, что все слухи о предполагаемой забастовке на предприятии являются «фейком и вбросом».

Информация о забастовке на заводе в Минске появилась в нескольких оппозиционных Telegram-каналах. Сообщалось, что помимо МЭТЗ о своем нежелании работать из-за результатов президентских выборов заявили и на других предприятиях.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Вечером того же дня протестующие, не согласные с итогами голосования, вышли на несанкционированные митинги в ряде белорусских регионов, включая Минск. Акции протеста переросли в столкновения с силовиками. МВД республики подтвердило гибель одного протестующего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего хотят протестующие в Белоруссии.