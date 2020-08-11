Белоруссия требует перемен: чего хотят протестующие?

После оглашения предварительных итогов выборов в Белоруссии, согласно которым более 80% голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко, страну захлестнула волна протестов. Уличные беспорядки не утихают в различных регионах республики, включая Минск. О том, чего, по его мнению, на самом деле хотят протестующие, рассказал в беседе с 5-tv.ru политолог, эксперт по проблемам Центральной Азии Семен Багдасаров.

Как заявил специалист, первым своим шагом оппозиция видит свержение действующего президента Александра Лукашенко. После этого, по его словам, протестующие будут ждать прихода «рая на Земле» в виде прав и свобод.

«А дальше им кажется, как любой протестующей массе, будь то на Украине или в России, или еще где-то, на них упадет масса благоденствия, демократии и материальных благ», — сказал политолог, назвав подобные чаяния «наивным заблуждением».

Он также подчеркнул, что в первую очередь такие желания имеет молодежь, которая отличается повышенной «радикальностью». По его мнению, это связано с тем, что на молодых людей оказывают влияние информационные ресурсы.

«В эпоху интернета многие попадают под влияние различных информационных структур, которые говорят: „Вот диктатор, надо его убрать и все будет хорошо. У вас не хватает свободы“», – считает политолог.

Он отметил, что именно такие призывы являются основной мотивацией, которая подпитывается ненавистью к власти. В итоге молодежь начинает воспринимать властные структуры как главное препятствие на пути к «реализации их планов».

«Возможно, есть и другая мотивация: денежная, материальная — я в это верю, потому что американцы дают большие деньги на всякие НКО (некоммерческие организации — Прим.ред.), формальные и неформальные», — заявил Багдасаров.

Он добавил, что в Белоруссии и за ее пределами есть «достаточно богатые» люди, заинтересованные в свержении Александра Лукашенко.

«Не так уж много денег надо для этого дела», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что несогласные с результатами выборов в Белоруссии сегодня объявили всеобщую забастовку. А накануне ночью протестующие вступали в открытые стычки с силовиками, атакуя их «коктейлями Молотова», а те в свою очередь применили против митингующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. МВД Белоруссии подтвердило гибель одного протестующего.