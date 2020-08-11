Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом шасси успешно приземлился в Пермском крае

Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом задней стойки шасси успешно приземлился в аэропорту Большое Савино в Пермском крае, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Как сообщалось ранее, аварийная ситуация произошла около 18.00 по московскому времени после планового учебно-тренировочного полета самолета. Руководитель полетов заметил неисправность и предупредил об этом командира истребителя-перехватчика. В результате было принято решение выработать оставшееся топливо и заходить на посадку.

«Экипаж выполнил посадку в штатном режиме, самолет повреждений не получил», — говорилось в сообщении.

В настоящий момент инженерно-технический состав производит устранение неисправности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о хлопке в московском метро.