Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом шасси успешно приземлился в Пермском крае
Сигнал о ЧП поступил около 18.00 по московскому времени.
Фото: ТАСС / Дуэйна Джонсона
Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом задней стойки шасси успешно приземлился в аэропорту Большое Савино в Пермском крае, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Как сообщалось ранее, аварийная ситуация произошла около 18.00 по московскому времени после планового учебно-тренировочного полета самолета. Руководитель полетов заметил неисправность и предупредил об этом командира истребителя-перехватчика. В результате было принято решение выработать оставшееся топливо и заходить на посадку.
«Экипаж выполнил посадку в штатном режиме, самолет повреждений не получил», — говорилось в сообщении.
В настоящий момент инженерно-технический состав производит устранение неисправности.
Ранее 5-tv.ru сообщал о хлопке в московском метро.
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