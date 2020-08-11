Видео: мощный пожар охватил горнолыжную базу в Химках

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Виктория Андреева
Эксклюзив 42

Информации о жертвах в результате ЧП не поступало.

Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru

Крупный пожар произошел на горнолыжной базе в подмосковном городе Химки. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

По официальной информации, пламенем было объято порядка 450 квадратных метров здания, расположенного на территории. Возгорание произошло около 19.30 по московскому времени. Существовала угроза перехода огня на соседние постройки, однако прибывшим на место ЧП нескольким пожарным расчетам удалось вовремя его локализовать.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, около 22.00 открытое горение удалось ликвидировать. О жертвах, пострадавших и возможной причине возникновения чрезвычайной ситуации не сообщалось.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели несколько часов не могли потушить крупный пожар на свалке в Новороссийске.

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