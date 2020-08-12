Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновской области увеличилось до трех
В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru
В Ульяновской области выясняют обстоятельства взрыва в частном доме. ЧП произошло в селе Ивановка. По предварительной информации, в двухэтажном доме взорвался газовый баллон.
Хлопок был такой силы, что здание практически полностью разрушилось. Пострадали три человека. Их доставили в больницу. На месте ЧП продолжают работать полицейские и спасатели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что частный дом обрушился после взрыва газа в Ульяновской области.
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