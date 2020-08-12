Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновской области увеличилось до трех

В Ульяновской области выясняют обстоятельства взрыва в частном доме. ЧП произошло в селе Ивановка. По предварительной информации, в двухэтажном доме взорвался газовый баллон.

Хлопок был такой силы, что здание практически полностью разрушилось. Пострадали три человека. Их доставили в больницу. На месте ЧП продолжают работать полицейские и спасатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что частный дом обрушился после взрыва газа в Ульяновской области.