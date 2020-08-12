Утяшева устроила соблазнительную фотосессию в скалах в фантастическом купальнике

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Андрей Чапыгин
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Телеведущая и гимнастка опубликовала снимки с совместного отдыха с Павлом Волей.

Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram кадры с фотосессии в скалах. На снимках светская львица позирует в фантастическом черном купальнике, которой подчеркивает достоинства ее фигуры. Удачная поза в то же время делает знаменитость просто неотразимой. 

Instagram @liasanutiasheva

Больше всего поклонники обратили внимание на стройные ноги гимнастки, которые. благодаря выгодной позе, кажутся просто бесконечными. 

«Блин, ну куда так ноги то вытягивать фотошопом? Длинна пальца равна кисти. Сама по себе красотка, фигура хорошая, зачем себя уродовать?», – недоумевают поклонники.

Однако большая часть фанатов сошлась во мнении, что это прекрасные фотографии, а сама телеведущая очень красива и находится в прекрасной форме.

«Бомба, очень хороша»;

«Мама дорогая, какие длинные ноги»;

«Как у вас так получается: вы в купальнике и это не пошло (как у некоторых), а очень красиво?» - комментируют фанаты.

Помимо этого, 5-tv.ru показывал фотографии с совместного отдыха Утяшевой и ее супруга Павла Воли.

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