Мотоциклист насмерть сбил «вице-мисс Чита-2019» во время нелегальных гонок

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Василий Заика
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Трагический инцидент произошел на Дворцовском тракте в столице Забайкалья.

Мотоциклист насмерть сбил «вице-мисс Чита-2019» во время нелегальных гонок

Фото: vk.com/trainer_chita

«Вице-мисс Чита-2019» Татьяна Дербина погибла во время нелегальных мотогонок. Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла на Дворцовском тракте в столице Забайкальского края.

Известно, что 24-летняя девушка работала тренером на читинском ипподроме, была фитнес-тренером, а также профессионально занималась фотографией.

В злополучный день Татьяна Дербина снимала заезды гонщиков. В определенный момент она решила выбрать другой ракурс и один из мотоциклистов ее сбил. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.

«Там проходили гонки, девушка снимала заезды. Во время одного из них она попыталась выбежать на дорогу, чтобы найти лучший ракурс, и один из водителей ее зацепил», — сказал один из очевидцев.

Автоинспекторы в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбитую грузовиком девочку пять часов оперировали в Петербурге.

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