Музыкант Владимир Кузьмин рассказал, что получил письмо от убийцы своей дочери

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Татьяна Меркер
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Виновный в смерти 24-летней Лизы принес ее безутешному отцу извинения по электронной почте.

Музыкант Владимир Кузьмин рассказал, что получил письмо от убийцы своей дочери

Фото: Instagram @v.kuzmin_official

Лидер группы «Динамик» Владимир Кузьмин редко говорит об убийстве своей старшей дочери Лизы. Но в эфире программы «Судьба человека» он поделился любыпытными фактами. Артист рассказал, что получил письмо с извинениями от человека, виновного в смерти девушки, сообщает KP.RU.

Бывший парень Елизаветы Сергей Глушков,осужденный за убийство, после выхода из тюрьмы связался с ее отцом. Молодой человек оправил Владимиру Кузьмину письмо по электронной почте.

«Этот парень отсидел и принес свои извинения потом через интернет. Что произошло никто не знает. История очень странная...», — рассказал музыкант.

Он отметил, что «до сих пор тяжело переживает потерю дочери», а на письмо Глушкова они с женой решили не отвечать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, первая жена Кузьмина обвинила Пугачеву в колдовстве.

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