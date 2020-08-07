«Приворожила»: первая жена Кузьмина обвинила Пугачеву в колдовстве

Поэтесса Татьяна Артемьева, первая супруга музыканта Владимира Кузьмина, внезапно разоткровенничалась на тему своего давнего развода с исполнителем, когда муж бросил ее ради певицы Аллы Пугачевой. По словам женщины, Примадонна использовала черную магию, чтобы увести ее мужа из семьи, пишет Собеседник.ру.

Чтобы быть с Пугачевой, Кузьмин бросил жену, несмотря на наличие троих маленьких детей. В Советском союзе многие осудили певицу за то, что она увела чужого мужа, а вот Артемьева считает, что виноват во всем приворот. По ее заверениям, Пугачева сама сообщила ей об этом при личной встрече.

Отношения Кузьмина и Пугачевой долго не продлились, но в память о том времени остался хит «Две звезды», а самому рокеру удалось впервые побывать за границей и выступить на фестивале в Германии. К жене и детям музыкант после окончания романа так и не вернулся.

Поэтесса винит Пугачеву и в других бедах в своей жизни — смерти двоих детей, проблемах с деньгами и прочих неурядицах. Она полагает, что главная звезда отечественной эстрады продала душу дьяволу, чтобы сохранить молодость на долгие годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что сам Владимир Кузьмин с нежностью вспоминает о периоде отношений с Пугачевой.