«Очень коротко»: Высоцкая объяснила, почему не хочет вновь бриться под мальчика
Актриса и телеведущая показала архивное фото, на котором пострижена почти наголо.
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Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial
Съемки в военной драме Андрея Кончаловского «Рай» стоили Юлии Высоцкой ее роскошных локонов. По сюжету картины, ее героиня попадает в концлагерь. Для большей правдивости актрисе пришлось постричься почти налысо. В 2016 году фильм вышел в прокат и удостоился награды Венецианского фестиваля.
Впоследствии кинозвезда отрастила волосы, но повторять такой опыт впредь не рискнула бы. Об этом Высоцкая рассказала подписчикам в Instagram, сопроводив пост снимком того периода. На фото она запечатлена в вечернем платье, стриженная под мальчика.
«Очень коротко. Хочу ли я снова так? Нет, но это было интересно и в работе, и в мире, а еще много неплохих фоток осталось. Почему не хочу сейчас? Потому что чувствовала себя слишком беззащитной, почти голой. Чтобы быть лысой мне нужен толчок, я консерватор или даже трус. Но никогда не говори «никогда», — написала Высоцкая.
Публикацию отметили актриса Дарья Мороз и супруга певца Марина Газманова.
«А я помню! Было очень стильно! По-моему, когда я приходил к вам на программу, вы были именно с этой стрижкой», — прокомментировал композитор Игорь Николаев.
«Очень красиво!» — поддержал коллегу Игорь Крутой.
Глядя на фото, подписчики теледивы также сошлись во мнении, что ей идут как длинные, так и короткие стрижки.
«У Вас прекрасная шея и скулы. И вам хорошо. Хотя, и с волосами тоже супер. И вообще, красивая женщина эффектна с волосами и без них.
«А в этом что-то есть. Красивое лицо, шея. Почему бы и нет?»
«Мне очень нравятся короткие стрижки у женщин! Это секс», — оценили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Высоцкая показала фото из студенческой юности.
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