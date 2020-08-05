«Внесла свою лепту!» — дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино

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Виктория Андреева
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Мария Михалкова-Кончаловская рассказала подписчикам, какую роль ей довелось сыграть в полнометражной картине про злых духов и чародеев.

Фото, видео: Instagram @welcometomaria

Дочь прославленного режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария дебютировала в кино. Прекрасным известием 19-летняя красавица поделилась с поклонниками в Instagram.

Селебрити призналась, что речь идет о фильме «Ключ времени», премьера которого состоялась накануне. Сюжет фильма построен на легенде о жизни семейной пары, где мужчина являлся Хранителем времени. Неожиданно у четы умирает ребенок, и мир погружается во тьму: защищавший ранее людей от злых духов Хранитель убит горем и более не может исполнять свой долг. На смену добрым силам приходят злые духи.

Как оказалось, роль главной ведьмы исполнила сама Толкалина, а Мария была лишь гостей на ее балу.

«Мама сыграла ведьму в этой картине, пугала и колдовала. Я тоже есть там в одном эпизоде. Но важнее то, что я внесла свою лепту, как художник, в его оформление. Картина получилась очень атмосферной и красивой!» — похвалилась Михалкова-Кончаловская.

Instagram @welcometomaria

В комментариях поклонники поздравили селебрити с дебютом, а также пожелали творческих успехов, не меньших, чем у прославленных родителей. Вместе с тем пользователи обещали посмотреть картину сразу, как только она выйдет в широкий прокат.

«Просто супер!»

«Машенька, поздравляю! Умница!»

«Ну, какая молодец! Теперь точно посмотрю!» — обращались к Михалковой-Кончаловской воодушевленные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Любови Толкалиной прозвали ведьмой за способность есть сколько угодно и совершенно не толстеть. Позже сама Мария Михалкова-Кончаловская призналась, как ей это удается.

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