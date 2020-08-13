Хозяева собак жалуются на массовые отравления своих питомцев в Петербурге
Ветеринары нашли способ защититься от атак догхантеров.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru
В Петербурге ищут живодеров, объявивших охоту на собак. За день только в одну клинику хозяева принесли девять отравленных питомцев.
В правоохранительные органы ежедневно поступают заявления на людей, разбрасывающих отраву. Многих находят по камерам видеонаблюдения. Но проблема не решается. Ветеринары уверены что ее решение есть: это создание отдельных площадок для выгула собак, куда смогут попасть только хозяева со своими питомцами.
Подробнее смотрите в видеосюжете Рината Гинатуллина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно подружить кошку с собакой.
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