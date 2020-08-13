Роза Сябитова назвала главные опасности сожительства
Ведущая перечислила ситуации, когда такие отношения явно не приведут к созданию настоящей семьи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Arkadius Kozera, Instagram @syabitova_roza
Роза Сябитова, телеведущая знаменитой программы «Давай поженимся!» и просто всенародная сваха, предостерегла женщин от сожительства вне официального брака. В Instagram она рассказала, какие главные опасности таят в себе такие отношения.
«Каждый взрослый человек знает, что такое сожительство. В классическом варианте это совместное проживание двух любовников под одной крышей. Все остальное имеет второстепенное значение. А такая форма отношений является своеобразным побегом от обязательств друг перед другом», — написала Сябитова.
По ее словам, к опасностям сожительства относятся ситуации, когда один из пары предлагает другому съехаться от скуки, из-за одиночества, либо отсутствия жилья или финансовой стабильности в жизни. Кроме того, такие отношения не приведут к счастью и настоящему замужеству, если один из партнеров угрожает уйти в случае отсутствия шагов вперед, проявляет усталость от предыдущего брака, либо имеет незаконченный развод с бывшей половинкой.
«Какой сценарий был в вашей жизни? Чем закончился?» — поинтересовалась Сябитова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Роза Сябитова развенчала миф о боязни серьезных отношений у мужчин.
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