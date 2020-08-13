Роза Сябитова назвала главные опасности сожительства

|
Алина Потёмкина
170

Ведущая перечислила ситуации, когда такие отношения явно не приведут к созданию настоящей семьи.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Arkadius Kozera, Instagram @syabitova_roza

Роза Сябитова, телеведущая знаменитой программы «Давай поженимся!» и просто всенародная сваха, предостерегла женщин от сожительства вне официального брака. В Instagram она рассказала, какие главные опасности таят в себе такие отношения.

«Каждый взрослый человек знает, что такое сожительство. В классическом варианте это совместное проживание двух любовников под одной крышей. Все остальное имеет второстепенное значение. А такая форма отношений является своеобразным побегом от обязательств друг перед другом», — написала Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

По ее словам, к опасностям сожительства относятся ситуации, когда один из пары предлагает другому съехаться от скуки, из-за одиночества, либо отсутствия жилья или финансовой стабильности в жизни. Кроме того, такие отношения не приведут к счастью и настоящему замужеству, если один из партнеров угрожает уйти в случае отсутствия шагов вперед, проявляет усталость от предыдущего брака, либо имеет незаконченный развод с бывшей половинкой.

«Какой сценарий был в вашей жизни? Чем закончился?» — поинтересовалась Сябитова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Роза Сябитова развенчала миф о боязни серьезных отношений у мужчин.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:31
Запрет на массовые мероприятия в российских школах продлен
0:21
Видео: водитель «Жигулей» наехал на детей-велосипедистов в Петербурге
0:10
Трамп отреагировал на создание в России вакцины от коронавируса
23:58
Актриса Наталья Рудова рассказала о своем идеальном мужчине
23:50
Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера
23:32
«Части тела она не уничтожала» — Что знает адвокат Кохал о «судьбе желудка» расчлененного рэпера?

Сейчас читают

«Ты решил ее похоронить!» — мать Легкоступовой винит в смерти дочери ее мужа
«Его нужно посадить» — подруга Легкоступовой винит мужа певицы в ее смерти
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок