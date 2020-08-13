«Безработные»: Лукашенко ответил митингующим после выборов в Минске
Беспорядки продолжаются в Белоруссии уже три дня после подведения итогов президентских выборов. Демонстранты вступают в стычки с силовиками.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
Фото, видео: EPA / TATYANA ZENKOVICH, 5-tv.ru
Градус белорусских протестов постепенно снижается. Массовых столкновений силовиков и демонстрантов уже не видно. Власти подсчитали ущерб от трех дней погромов в столице — сумма эквивалентна 15 миллионам российских рублей.
Назван один из координаторов уличных протестов — он руководил демонстрантами с 17-го этажа гостиницы «Беларусь». У его соратника обнаружены деньги, которыми расплачивались с митингующими.
Президент Александр Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности республики и назвал участников беспорядков бездельниками
«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй, дядя, по улицам и проспектам», — возмутился глава Белоруссии.
Лукашенко посоветовал безработным согражданам поскорее трудоустроиться и пригрозил наказанием бизнесменам, которые могут поставить на поток выдачу липовых справок о работе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протесты проходят в Белоруссии четвертый день после окончания президентских выборов в республике. Люди выходят на улицы и требуют пересмотра результатов выборов президента страны. По информации ЦИК страны, лидером голосования стал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. В ходе митингов к протестующим применяют силу: слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Белоруссии умер доставленный из автозака мужчина.
Читайте также
77%
0.09 85.96
0.04
Нашли ошибку?