«Безработные»: Лукашенко ответил митингующим после выборов в Минске

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Беспорядки продолжаются в Белоруссии уже три дня после подведения итогов президентских выборов. Демонстранты вступают в стычки с силовиками.

Фото, видео: EPA / TATYANA ZENKOVICH, 5-tv.ru

Градус белорусских протестов постепенно снижается. Массовых столкновений силовиков и демонстрантов уже не видно. Власти подсчитали ущерб от трех дней погромов в столице — сумма эквивалентна 15 миллионам российских рублей.

Назван один из координаторов уличных протестов — он руководил демонстрантами с 17-го этажа гостиницы «Беларусь». У его соратника обнаружены деньги, которыми расплачивались с митингующими.

Президент Александр Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности республики и назвал участников беспорядков бездельниками

«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй, дядя, по улицам и проспектам», — возмутился глава Белоруссии.

Лукашенко посоветовал безработным согражданам поскорее трудоустроиться и пригрозил наказанием бизнесменам, которые могут поставить на поток выдачу липовых справок о работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протесты проходят в Белоруссии четвертый день после окончания президентских выборов в республике. Люди выходят на улицы и требуют пересмотра результатов выборов президента страны. По информации ЦИК страны, лидером голосования стал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. В ходе митингов к протестующим применяют силу: слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Белоруссии умер доставленный из автозака мужчина.

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