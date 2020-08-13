Пятилетнему мальчику сломало позвонки упавшим в детсаду шкафом

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Алина Потёмкина
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Прокуратура уже провела проверку и требует возбудить уголовное дело.

Пятилетнему мальчику сломало позвонки упавшим в детсаду шкафом

Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Пятилетний ребенок получил перелом позвоночника из-за упавшего на него шкафа в детском саду в городе Набережные челны. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Татарстана, в детском учреждении оказались неисправными и другие аналогичные предметы мебели. Ведомство провело проверку и ходатайствует о возбуждении уголовного дела.

Инцидент случился 10 августа. Родители ребенка обратились за помощью в медицинский центр, где мальчику поставили диагноз — «компрессионный перелом двух грудных позвонков». По данным прокуратуры, руководство сада не только не провело своевременный ремонт поломанной мебели, но и не сообщило учредителю о несчастном случае, не организовало официальное расследование его причин и обследование ребенка в медицинском учреждении.

Нарушения по требованию прокуратуры в детском саду устранили, против ответственных сотрудников хотят возбудить уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Архангельской области воспитатели наказали мальчиков, переодев их в платья.

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