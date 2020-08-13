В одно касание: Российские банки могут начать выдавать кредиты по биометрии
Сразу несколько финансовых организаций занимаются разработкой новой технологии.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
Россияне смогут получить кредит через банкоматы, предоставив биометрические данные. Как выяснили «Известия», над новой технологией сейчас работают сразу несколько финансовых организаций.
Получить услугу можно будет в одно касание пальцем. И даже в офис с паспортом ехать не придется. Главное условие — быть зарегистрированным в Единой биометрической системе. Тогда банкомат сам удаленно идентифицирует личность.
Разработкой такой технологии сейчас активно занимаются во всех крупных банках страны. По мнению экспертов, она позволит повысить качество обслуживания, снизить платежные риски и привлечь новых клиентов, особенно в удаленных районах страны. Тем не менее, как показали опросы, россияне пока биометрии не доверяют. В единой базе хранится лишь около 150 тысяч слепков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне массово жалуются на отказ банков отсрочить платежи по кредитам.
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