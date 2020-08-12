Россияне массово жалуются на отказ банков отсрочить платежи по кредитам

Распространение коронавирусной инфекции ударило по материальному положению многих российских семей. Однако банки, несмотря на особое распоряжение Владимира Путина, отказываются предоставлять клиентам положенные кредитные каникулы, сообщают «Известия».

Чаще всего финансовые организации очень медленно рассматривают поступившие заявки и затягивают оформление льготы, запрашивая все новые и новые документы. Нередки случаи, когда банки и вовсе игнорируют клиентов, нуждающихся в отсрочке кредитных платежей или присылают необоснованный отказ.

Центробанк подтвердил существующую проблему. Ведомством ежедневно регистрируются случаи нарушений, ведутся разбирательства. При этом банки опровергают многочисленные жалобы о неправомерных действиях и заявляют о готовности предоставлять положенную льготу всем, кто имеет на нее право.

Заявку на кредитные каникулы можно подать до 30 сентября. Претендовать на отсрочку платежей сроком до полугода могут россияне, потерявшие более 30% дохода в сравнении с прошлым годом. Кредитный договор должен быть оформлен не позднее 3 апреля 2020 года.

Ранее 5-tv опубликовал памятку Роспотрпебнадзора для должников кредитных организаций в условиях пандемии.