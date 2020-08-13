Итальянские ученые воссоздали лицо Рафаэля Санти

Как по-настоящему выглядел Рафаэль Санти, выяснили итальянские ученые. Из гипсового слепка черепа знаменитого художника они сделали 3D модель его лица. Это помогло подтвердить, что в Пантеоне в Риме действительно захоронены останки мастера эпохи Возрождения.

«Трехмерный Рафаэль» оказался не совсем похож на свои автопортреты. Специалисты выяснили, что прославленный художник всегда хотел выглядеть моложе своих лет. Да и орлиный нос его тоже не устраивал. Поэтому на картинах Рафаэль его слегка исправлял. В ближайшее время распечатанный на 3D-принтере бюст итальянского живописца будет выставлен в музее на его родине — в городе Урбино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Париже вандалы осквернили портрет бывшей узницы концлагерей Симоны Вейль. Ей стерли лицо.