Ювелирная работа: под Калининградом разминируют напичканную бомбами баржу
Порядка семи тысяч фугасов и авиабомб остались на дне Балтийского моря после того как в годы Великой Отечественной войны там затонула немецкая баржа.
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Фото, видео: globallookpress.com /MOD Russia; 5-tv.ru
Под Калининградом началось разминирование немецкой баржи, которая затонула в годы Великой Отечественной войны.
Накануне судно детально обследовали. Оно лежит на глубине 17 метров, разорвано на две части и покрыто слоем ила. Извлечь необходимо порядка семи тысяч фугасов и авиабомб. Саперам предстоит ювелирная работа. Большинство снарядов повреждены коррозией.
В радиусе километра от места проведения работ остановлено судоходство. Завершить разминирование планируется на следующей неделе.
Для проведения работ в Калининград прибыли специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».
Баржу нашли дайверы в 2009 году. За последующие годы с корабля были подняты более трех тысяч взрывоопасных предметов.
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