Ювелирная работа: под Калининградом разминируют напичканную бомбами баржу

Под Калининградом началось разминирование немецкой баржи, которая затонула в годы Великой Отечественной войны.

Накануне судно детально обследовали. Оно лежит на глубине 17 метров, разорвано на две части и покрыто слоем ила. Извлечь необходимо порядка семи тысяч фугасов и авиабомб. Саперам предстоит ювелирная работа. Большинство снарядов повреждены коррозией.

В радиусе километра от места проведения работ остановлено судоходство. Завершить разминирование планируется на следующей неделе.

Для проведения работ в Калининград прибыли специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Баржу нашли дайверы в 2009 году. За последующие годы с корабля были подняты более трех тысяч взрывоопасных предметов.