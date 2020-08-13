Экс-супруг молодой пассии Сергея Жигунова объявил ей войну

Роман 57-летнего актера, режиссера и продюсера Сергея Жигунова и его молодой пассии Виктории Ворожбит, кажется, перестал быть безоблачным. Идиллию нарушил бывший супруг девушки, приморский медиамагнат Виктор Суханов. Узнав об измене жены с «гардемарином» после 15 лет брака, он решил судиться с Викторией. На кону дом и медиабизнес, в который входят около 20 компаний. В суде они намерены делить 50-70 миллионов рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на адвоката Ворожбит Павла Солеварова.

Как рассказал защитник, по инициативе Суханова уже арестованы ее автомобиль — Toyota Lexus NX 200 за 2,5 миллиона рублей и квартира ее покойной матери в Находке. Попасть в дом, где Виктория прожила с мужем, ей тоже не удается. По словам адвоката, Виктор установил там новые замки и предупредил охрану, чтобы ее не пускали. Даже притом, что там находятся ее личные вещи, документы и собранная ей коллекция картин.

Друзья Виктории утверждают, что Суханов презирает Жигунова и из мести пытается усложнить жизнь Ворожбит. Виктор даже написал жалобу участковому в Москве о том, что его бывшая жена проживает там без регистрации. Ее вызывали в полицию и оштрафовали на две тысячи рублей. Кроме того, медиамагнат решил взыскать с экс-супруги 800 тысяч рублей, которые он якобы потратил на ремонт крыши их особняка во Владивостоке, и подобный иск не последний.

Ранее 5-tv.ru писал, что оставшийся без квартиры и с многомиллионным долгом Сергей Жигунов оспаривает продажу своей недвижимости.