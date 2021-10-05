Особенности российского типа старения: как правильно ухаживать за кожей

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 3 485

Советами по борьбе с возрастными изменениями с учетом российских реалий поделилась врач-косметолог Екатерина Морозова.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Fotodesign Märzinger / CHROMORAN, 5-tv.ru

Любая кожа требует ухода, но многое зависит от наследственности, географии проживания, образа жизни, поэтому важно проанализировать все факторы, прежде чем бороться с возрастными изменениями. Но в России существует собственный тип старения кожи, утверждает врач-косметолог Екатерина Морозова.

Российские женщины страдают от смешанного старения кожи — это и деформации, и мускулистый тип, и образование мелких морщин. Но на первом месте все же стоит старение социальное.

«Как только женщина теряет смысл жизни, у нее опускаются руки, она перестает следить за собой», — утверждает Морозова.

Существует всего пять секретов, которые могут помочь продлить молодость кожи.

Очищение

В любом возрасте требуется правильно умывать кожу, используя специальное средство и косметический спонж. Так можно мягко удалить с кожи все загрязнения и остатки косметических средств, не нарушая уровня рН.

Сыворотка

После очищения необходимо использовать сыворотку с активными антивозрастными ингредиентами. А для большей эффективности следует наносить ее специальным роллером. Это поможет разгладить морщины, убрать рубцы, выровнять тон, улучшить цвет лица, вернуть коже сияние.

Индивидуальные особенности

У каждого есть собственные проблемы с кожей. Последствия вредных привычек, генетики, стресса, воздействия ультрафиолета или сопутствующих заболеваний могут вызывать ранее старение. Зная причину, можно начать с ней бороться.

Паспорт кожи

Современный генетический тест на так называемый «паспорт кожи» позволит определить, какие процедуры вредны, а какие полезны для эпидермиса в каждом конкретном случае.

Помощь специалиста

Если самостоятельно справиться с признаками старения не получается, следует обратиться к косметологу. Профильный специалист при помощи современных методик поможет сохранить кожу. Многие думают, что есть только один способ — болезненные инъекции, но на деле методов куда больше. Это озоно-, плазмо- и альтеротерапия, фотоомоложение, а также специальные аппараты, которые делают уколы быстро и почти незаметно.

Ранее 5-tv.ru также писал о пользе массажа для лица.

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