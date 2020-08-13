Назван самый доступный для отдыха регион юга России

Специалисты портала бронирования «Санатории-России.рф» и Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самый доступный регион юга для отдыха в России, сообщает РИА Новости.

Эксперты проанализировали цены на курортах в августе этого года и выяснили, что бюджетнее всего туристы могут отдохнуть в Крыму. Согласно результатам исследования, отдых в санаториях на полуострове обойдется в среднем в 3400 рублей в сутки.

«Летний отдых в Крыму остается самым доступным среди регионов Южного федерального округа России», — отметили специалисты.

В пятерку самых доступных для отдыха регионов также вошли Ростовская область (3550 рублей), Краснодарский край (3560 рублей), Астраханская область (3650 рублей) и Волгоградская область (3700 рублей), сообщили авторы исследования.

В среднем отдых на курортах в августе 2020 года обойдется россиянам в 3600 рублей. В эту стоимость входит проживание и питание на одного человека.

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