Взлетят ли цены на отдых в Турции в этом сезоне?
В федерации отельеров Турции рассказали, какие изменения ждут путешественников из России.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Цены на уровне прошлого года обещают россиянам в турецких отелях. Успокоить путешественников из России, готовящихся посетить страну после открытия авиасообщения, поспешил в беседе с РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
По его словам, цены были прописаны в контрактах 2019 года и останутся прежними в текущем году.
«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса, Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — рассказал глава федерации.
Пока в Турции отказываются строить прогнозы численности российских туристов в нынешнем сезоне. Некоторые изменения ждут путешественников в стандартах питания, добавил Чорабатыр. Так, традиционный шведский стол, действующий по программе «Все включено», останется как прежде, но изменятся правила подачи блюд. Теперь из-за пандемии и правил предосторожности еду на тарелки гостей будут накладывать сотрудники отеля.
Авиасообщение с Турцией было возобновлено Россией с 1 августа. Также в список стран, куда можно полететь уже этим летом вошли Великобритания и Танзания. Ранее 5-tv.ru писал, куда можно полететь из России с 15 августа.
Читайте также
88%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?