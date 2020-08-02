Взлетят ли цены на отдых в Турции в этом сезоне?

Цены на уровне прошлого года обещают россиянам в турецких отелях. Успокоить путешественников из России, готовящихся посетить страну после открытия авиасообщения, поспешил в беседе с РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

По его словам, цены были прописаны в контрактах 2019 года и останутся прежними в текущем году.

«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса, Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — рассказал глава федерации.

Пока в Турции отказываются строить прогнозы численности российских туристов в нынешнем сезоне. Некоторые изменения ждут путешественников в стандартах питания, добавил Чорабатыр. Так, традиционный шведский стол, действующий по программе «Все включено», останется как прежде, но изменятся правила подачи блюд. Теперь из-за пандемии и правил предосторожности еду на тарелки гостей будут накладывать сотрудники отеля.

Авиасообщение с Турцией было возобновлено Россией с 1 августа. Также в список стран, куда можно полететь уже этим летом вошли Великобритания и Танзания. Ранее 5-tv.ru писал, куда можно полететь из России с 15 августа.