СК Белоруссии опубликовал видео действий провокаторов на протестах

Следственный комитет Беларуссии опубликовал видео, на котором, по их данным, видны люди, провоцировавшие толпу во время протестов и координирующие их действия.

Один из провокаторов попал на видео 9 августа около одиннадцати вечера. Молодой человек, скрывший лицо за черной маской, активно зазывал толпу, размахивал руками, а потом первым бросил неизвестный предмет в сотрудников ОМОНа.

На другом отрывке координаторы организовывают людей в сцепку, при этом подходят и показывают, как правильно соединить руки тем, у кого это не сразу получилось.

На третьем видео двое молодых людей. Один ведет за собой толпу активно размахивая руками, второй пропускает людей мимо себя, обсуждая что-то по телефону, а потом идет замыкающим.

В СК республики заявили, что устанавливают личности вышеуказанных молодых людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правоохранительными органами Беларуссии задержаны координаторы протестов. Один из них руководил протестами из комфортабельного номера отеля в центре Минска.