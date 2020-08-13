СК Белоруссии опубликовал видео действий провокаторов на протестах
На кадрах видно, как некие молодые люди заводят толпу, а потом отделяются от основной массы и наблюдают за происходящим.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, СК Республики Беларусь
Следственный комитет Беларуссии опубликовал видео, на котором, по их данным, видны люди, провоцировавшие толпу во время протестов и координирующие их действия.
Один из провокаторов попал на видео 9 августа около одиннадцати вечера. Молодой человек, скрывший лицо за черной маской, активно зазывал толпу, размахивал руками, а потом первым бросил неизвестный предмет в сотрудников ОМОНа.
На другом отрывке координаторы организовывают людей в сцепку, при этом подходят и показывают, как правильно соединить руки тем, у кого это не сразу получилось.
На третьем видео двое молодых людей. Один ведет за собой толпу активно размахивая руками, второй пропускает людей мимо себя, обсуждая что-то по телефону, а потом идет замыкающим.
В СК республики заявили, что устанавливают личности вышеуказанных молодых людей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правоохранительными органами Беларуссии задержаны координаторы протестов. Один из них руководил протестами из комфортабельного номера отеля в центре Минска.
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