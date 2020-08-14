«Рады продюсеры»: Бойко ответил на многолетние слухи о романе с Порошиной

Актер Ярослав Бойко стал очередным гостем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Он ответил на ряд непростых вопросов о своей жизни и прокомментировал слухи о романе с актрисой Марией Порошиной.

После выхода первых сезонов сериала «Всегда говори „Всегда“» актеров сразу поженили. Поклонники часто не отличали их героев от самих актеров. Бойко вспомнил забавную историю, когда на рынке, где он был с Порошиной, слышал радостный шепот в спину: «Наконец-то вместе!».

«Мы уже привыкли, — пояснил Бойко. — Столько людей до сих пор уверено. Мы же спектакль играем. Больше всего рады продюсеры — у нас всегда аншлаги».

Instagram @boyko1970

Бойко и Порошина знакомы почти три десятилетия, но кроме дружбы и привязанности между ними ничего нет. С 1999 года Ярослав женат на хореографе из Вильнюса Рамуне Ходоркайте. Они воспитывают двоих детей — сына Максима и дочь Эмилию.

Браку не смог помешать даже краткий съемочный роман с Евгенией Добровольской, в результате чего в 2002 году родился их общий сын Ян. Добровольская сама рассказала всем, кто отец ребенка, а вот Порошину многие подозревают, что она родила младшего сына от Бойко, и скрыла это, пишет сайт Teleprogramma.pro. Маленький Андрей появился на свет в 2019 году, суд признал, что бывший муж актрисы не является его отцом.

Бойко ответил и на каверзный вопрос Корчевникова, как на непрекращающиеся сплетни о Порошиной реагирует его жена. Особенно потому, что они часто работают вместе.

«Она — спокойно, — заверил актер. — Ну, все же все знают».

5-tv.ru ранее писал, что Мария Порошина впервые показала фото с младшим сыном.