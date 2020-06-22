«Какой жгучий брюнет!» — Порошина впервые показала сына
Актриса приоткрыла завесу тайны вокруг ее пятого ребенка.
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Фото, видео: Instagram @poroshinamariyamikhaylovna
Популярная актриса и многодетная мать Мария Порошина впервые показала пятого ребенка — сына Андрея. Поклонники ждали этого момента почти полтора года. Пятый по счету ребенок 46-летней звезды отечественного кино и телесериалов появился на свет в январе 2019-го.
Порошина показала мальчика подписчикам в Instagram. Его личико она предпочла не открывать. В кадре актриса играет с малышом, повернутым спиной к камере. В этот момент он стоит в кроватке и тянется к улыбающейся маме. Поклонники порадовались за Марию, посчитали снимок довольно милым и отметили, что Андрей — жгучий брюнет.
«Счастливая мамочка»;
«Какая прелесть! Теперь сижу и тоже хочу малыша…»;
«Очень мило!»
«Какой жгучий брюнет!» — ответили в комментариях.
Имя папы малыша Порошина до сих пор держит в секрете. Его отцом называют актера Ярослава Бойко. Известно, что Бойко и Порошина два года гастролировали вместе, живя в одной гостинице и проводя много времени друг с другом. Сами же они отвергают, что у них когда-либо был роман.
Известно и то, что бывший муж Марии актер Илья Древнов не имеет к мальчику отношения. Хотя, на момент беременности Порошиной супруги еще состояли в официальном браке. Они развелись летом 2018 года. От Бревнова Мария воспитывает четверых дочерей: 14-летнюю Серафиму, 10-летнюю Аграфену и четырехлетнюю Глафиру. Ее старшая дочь — 24-летняя Полина родилась в браке с Гошей Куценко.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Порошина показала архивное фото матери.
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