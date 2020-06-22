«Какой жгучий брюнет!» — Порошина впервые показала сына

|
Валентин Черников
40

Актриса приоткрыла завесу тайны вокруг ее пятого ребенка.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Популярная актриса и многодетная мать Мария Порошина впервые показала пятого ребенка — сына Андрея. Поклонники ждали этого момента почти полтора года. Пятый по счету ребенок 46-летней звезды отечественного кино и телесериалов появился на свет в январе 2019-го.

Порошина показала мальчика подписчикам в Instagram. Его личико она предпочла не открывать. В кадре актриса играет с малышом, повернутым спиной к камере. В этот момент он стоит в кроватке и тянется к улыбающейся маме. Поклонники порадовались за Марию, посчитали снимок довольно милым и отметили, что Андрей — жгучий брюнет.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

«Счастливая мамочка»;

«Какая прелесть! Теперь сижу и тоже хочу малыша…»;

«Очень мило!»

«Какой жгучий брюнет!» — ответили в комментариях.

Имя папы малыша Порошина до сих пор держит в секрете. Его отцом называют актера Ярослава Бойко. Известно, что Бойко и Порошина два года гастролировали вместе, живя в одной гостинице и проводя много времени друг с другом. Сами же они отвергают, что у них когда-либо был роман.

Известно и то, что бывший муж Марии актер Илья Древнов не имеет к мальчику отношения. Хотя, на момент беременности Порошиной супруги еще состояли в официальном браке. Они развелись летом 2018 года. От Бревнова Мария воспитывает четверых дочерей: 14-летнюю Серафиму, 10-летнюю Аграфену и четырехлетнюю Глафиру. Ее старшая дочь — 24-летняя Полина родилась в браке с Гошей Куценко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Порошина показала архивное фото матери.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
Как разгадать вещие сны с 22 по 26 июня? Астролог об уникальности этой не...

Последние новости

6:41
В Петербурге в рамках акции «Свеча памяти» выложили кадр из фильма «Жила-была девочка»
6:34
У сына Самойловой и Джигана возникли проблемы со здоровьем
6:26
Генеральная репетиция Парада Победы прошла на авиабазе Хмеймим в Сирии
6:19
Какие ограничения снимают в Краснодаре и Петербурге с 22 июня
6:11
«Какой жгучий брюнет!» — Порошина впервые показала сына
6:02
Помним о каждом дне: Акция «Линия памяти» состоялась в Москве

Сейчас читают

Как разгадать вещие сны с 22 по 26 июня? Астролог об уникальности этой недели
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Жириновский предложил формулу отдыха в новогодние праздники

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок