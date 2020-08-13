В офис «Яндекса» в Минске ворвались вооруженные люди. По информации The Bell, предварительно, они одеты в черную одежду без опознавательных знаков.

РИА Новости подтвердили в пресс-службе компании, что вторжение неизвестных вооруженных людей имеет место. Однако пока компания не обладает полной информацией и выясняет детали.