В офис «Яндекса» в Минске ворвались вооруженные люди

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Светлана Шевченко
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Предварительно, они одеты в черную одежду без опознавательных знаков.

В офис «Яндекса» в Минске ворвались вооруженные люди

Фото: www.globallookpress.com /Anton Belitsky

В офис «Яндекса» в Минске ворвались вооруженные люди. По информации The Bell, предварительно, они одеты в черную одежду без опознавательных знаков.

РИА Новости подтвердили в пресс-службе компании, что вторжение неизвестных вооруженных людей имеет место. Однако пока компания не обладает полной информацией и выясняет детали.

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