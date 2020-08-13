Знак зодиака все чаще становится причиной выбора подходящего кандидата на работу

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Анастасия Шадская
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Каждый шестой владелец бизнеса в России предпочитает при отборе новых сотрудников знать, под каким созвездием они родились.

Знак зодиака все чаще становится причиной выбора подходящего кандидата на работу

Фото: www.globallookpress.com © Norbert Michalke

Астрология определяет много в жизни. Как оказалось, может она повлиять и на отказ со стороны потенциального работодателя, если кандидат не вышел знаком зодиака, пишет со ссылкой на опрос от портала «Работа.ру» ТАСС.

В исследовании приняло участие более тысячи представителей российских компаний с самым разным уровнем дохода и количеством подчиненных, а также директора по HR и руководители со всей страны. Итого, в 16% случаев владельцам важен знак зодиака соискателей, то есть каждому шестому.

Это не касается абсолютного большинства собственников бизнеса, но при собеседовании на высокие должности может учитываться. Так делает три четверти работодателей для руководящих позиций и около половины — при найме нового офис-менеджера. Для специалистов по HR критерий знака зодиака вообще не важен, лишь пять процентов из них обращают на него внимание.

Чем больше компания, тем чаще руководитель сверяется с гороскопом для новичков. Все фирмы, где работает более 100 человек, хотели бы включить в резюме строчку о знаке зодиака потенциального сотрудника.

А вот соискатели на силу звезд не полагаются. Согласно опросу, 72% из них не верят в астрологию и не читают гороскопы перед собеседованием или испытательным сроком.

Ранее 5-tv.ru выкладывал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа.

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