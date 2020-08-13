Полиция изъяла в ходе спецоперации сырье для драгметаллов на 200 млн рублей

Двадцать тонн платиносодержащего концентрата изъяли оперативники у банды, которая занималась незаконным оборотом драгоценных металлов.

Обыски прошли на складах в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Стоимость подпольных сокровищ — больше двухсот миллионов рублей.

Преступники организовали масштабную сеть — во многих городах России скупали автомобильные катализаторы. Затем их незаконно перерабатывали, извлекая порошок, содержащий платину, палладий и родий. Все они — в десятке самых дорогих металлов мира. Возбуждено уголовное дело.