Полиция изъяла в ходе спецоперации сырье для драгметаллов на 200 млн рублей
Преступники организовали в России масштабную сеть по скупке автомобильных катализаторов, которые потом незаконно перерабатывались для добычи сырья.
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Фото, видео: Globallookpress // Gennadii Khameliyanin; 5-tv.ru
Двадцать тонн платиносодержащего концентрата изъяли оперативники у банды, которая занималась незаконным оборотом драгоценных металлов.
Обыски прошли на складах в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Стоимость подпольных сокровищ — больше двухсот миллионов рублей.
Преступники организовали масштабную сеть — во многих городах России скупали автомобильные катализаторы. Затем их незаконно перерабатывали, извлекая порошок, содержащий платину, палладий и родий. Все они — в десятке самых дорогих металлов мира. Возбуждено уголовное дело.
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