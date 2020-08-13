«Чем мы можем помочь?» — Джаред Лето и Илон Маск поддержали протестующих в Белоруссии

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Виктория Андреева
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Певец и предприниматель выразили сочувствие жителям Республики.

«Чем мы можем помочь?» — Джаред Лето и Илон Маск поддержали протестующих в Белоруссии

Фото: Instagram @jaredleto

Вот уже четвертый день на территории Белоруссии не смолкают протесты. Слова поддержки, сочувствия, а также предложения о помощи поступают жителям страны даже от западных знаменитостей.

Так, в личном Instagram-аккаунте бессменный солист американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето выложил несколько фото с митингов в Республике с красноречивой подписью.

«Мы с тобой, Белоруссия!» — обратился к протестующим певец.

Instagram @jaredleto

Поддержал его и прославленный американский инженер и предприниматель Илон Маск. Одна из пользовательниц Twitter отметила основателя Tesla и SpaceX, а также основателя Microsoft Билла Гейтса в подписи к видео с протестов в Белоруссии. Женщина сообщала об ужасах, творящихся в стране, и просила поддержки.

«Белоруссия в огне. Убийства, избиения, пытки: так автократы „выигрывают“ свои выборы», — писала дама.

Через несколько минут в комментариях к публикации появилась запись Илона Маска.

«Мне очень жаль это слышать. Чем мы можем помочь?» — обратился к женщине предприниматель.

Twitter @Elon Mask

Акции протеста в Белоруссии стартовали 9 августа. В разных городах страны митингующие требуют отмены результатов президентских выборов. По мнению белорусов, итоги были подтасованы, а потому их необходимо срочно аннулировать.

Как сообщалось раннее, по данным ЦИК страны, на выборах в 2020 году безусловным лидером стал Александр Лукашенко с более 80% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ОМОН открыл стрельбу по жилому дому в Белоруссии.

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