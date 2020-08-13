«Точно беременная»: Подольская не смогла скрыть на фото округлившийся живот
Поклонники поздравляют 38-летнюю звезду с грядущим прибавлением в семье.
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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Беременность Натальи Подольской перестала быть слухом. Певица опубликовала в Instagram снимок, который без слов подтвердил предположения поклонников. На семейном фото с сыном Артемием и супругом Владимиром Пресняковым звезда не смогла скрыть округлившийся живот.
Разговоры о том, что Подольская находится в положении, ведутся не первый месяц. Однако подобных сплетен о знаменитостях масса, и без доказательств в них верят немногие. В начале августа в сети появилось письмо сотрудницы некой столичной аптеки, которая узнала в одной из клиенток певицу и подтвердила ее беременность. Но и это заявление не давало фанатам стопроцентной гарантии.
Как добавляет «Экспресс газета», интересное положение Подольской подтверждали и в ее окружении. По словам близких, 52-летний Пресняков и его 38-летняя жена всегда хотели большую семью, но даже первого ребенка им долго не удавалось зачать. Потому на этот раз звезды решили не распространяться о грядущем пополнении как можно дольше — побоялись сглазить.
Теперь же подписчики артистки все увидели собственными глазами. И хотя на представленной ей подборке кадров она пыталась прятать изменившее тело за головой сына и объемной одеждой, пользователи увидели то, что искали. И тут же принялись поздравлять любимицу.
«Ну точно Наташа беременная. Все мы тут разглядели»;
«Наташа! Очень рада за вас, что вы опять станете мамой!»
«Поздравляем! Пусть у вас тоже будет девочка, мечта Владимира сбудется», — отреагировали в комментариях.
Как ранее писал 5-tv.ru, звезда «Кухни» Лера Федорович призналась, что ждет второго ребенка.
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