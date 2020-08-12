«Два сердца надо?» Звезда «Кухни» Лера Федорович призналась, что ждет второго ребенка

Звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович в свой день рождения публично объявила, что скоро станет мамой во второго малыша.

«Сегодня мне 28. И я жду второго малыша. И только один вопрос внутри… как это, любить двоих? Два сердца надо? Или твое одно становится больше?» — написала актриса в своем аккаунте в Instagram.

Instagram @lerafedorovi.ch

К посту, в котором она также благодарит своих родителей за то, что ️ее воспитали именно они, Федорович приложила очень стильное черно-белое фото, из которого можно сделать вывод, что ждать появления на свет второго ребенка осталось уже не долго.

«Вот так поворот! Чудесный карантин получился!»

«Лера, чудо чудное, поздравляю!»

«Сердце, действительно, становится больше и любви хватит всем. У меня трое и люблю всех одинаково, просто первенца дольше!» - пишут в комментариях поклонники и коллеги Федорович.

Кто отец ребенка — неизвестно. Свою личную жизнь, как и происхождение своего двухлетнего сына Германа, актриса тщательно скрывает от публики. Известно лишь, что сразу после окончания театрального института Валерия два года была замужем за коллегой Максимом Онищенко, но тот брак не сложился.

Сегодня же, как ранее сообщал 5-tv.ru, звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова подтвердила ходившие уже некоторое время слухи, что она беременна первенцем.