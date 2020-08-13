«Злая утка!»: актер театра Ленком отреагировал на слухи об алкоголизме Захаровой

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Василий Заика
Эксклюзив 298

По словам Ивана Агапова, дочь ушедшего из жизни худрука крайне ответственно относится к профессии.

Фото, видео: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

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Актер театра Ленком Иван Агапов в интервью 5-tv.ru прокомментировал слухи об алкоголизме дочери Марка Захарова Александры. По словам знаменитости, он никогда не видел коллегу по цеху в неадекватном состоянии.

«По-моему, это чушь полная! Никогда я ее не видел в таком состоянии. Она днями и ночами в театре. Очень ответственно относится к профессии и, по-моему, это какая-то «злая утка», — уверен Иван Агапов.

Говоря о том, кому может быть выгодно распространение подобной информации, актер отметил, что мире существует множество недоброжелателей. В том числе и тех, кто на пустом месте раздувает дешевые сенсации. После смерти отца народной артистки РФ, по словам Ивана Агапова, некоторые коллеги относятся к ней не очень хорошо.

«Ушел Марк Анатольевич, на котором держался весь театр, и, с одной стороны, мы должны держаться все вместе, продолжать его дело. Она верный ему человек, все-таки дочь. С другой стороны, есть какие-то силы, которые хотят перетянуть на себя творческое и прочее управление», — сказал актер.

Иван Агапов отметил, что в настоящее время Александра Захарова занята во всех постановках, в которых играла. Она присутствует на всех репетициях. Коллеги по цеху относятся к актрисе с любовью и выражают ей поддержку.

Несмотря на это, творческое руководство предпринимает попытки ввести на ее роли других актрис.

«Там есть попытки ввести на ее роли другие составы, но это пока только попытки! Еще не известно, чем все это кончится, потому что роли, которые она играет — большие роли. Ставил спектакль Марк Анатольевич отчасти на нее и это дело не одного, не двух дней, может быть и месяцев. Во всяком случае, это противоречивое решение, но мы актеры — люди противоречивые, дисциплинированные. Нам сверху сказали, мы пытаемся выполнять», — заключил Иван Агапов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой.

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