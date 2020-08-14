Вместо пляжного отдыха раскопки: Все больше россиян заменяют отпуск волонтерством

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Уставшие от удаленной работы в условиях пандемии жители страны посвящают себя добрым делам.

Фото, видео: www.globallookpress.com @ XinHua

Все больше россиян готовы заменить отпуск добрыми делами. И эти люди даже не считают себя волонтерами. Им просто интересно испытать себя, попробовать что-то новое. По данным социологов, каждый четвертый хочет променять пассивный отдых на пляже на археологические раскопки, например.

Все устали от карантина и удаленки, а поле деятельности огромное: от благоустройства городских улиц до участия в экологических проектах. Наблюдение за редкими видами птиц в заповедниках возглавило рейтинг предпочтений россиян.

Направления альтруизма изучил корреспондент Роман Ишмухаметов. Подробнее в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ульяновского волонтера, помогавшего в борьбе с COVID, несмотря на рак, посмертно наградили.

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