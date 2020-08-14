Кудрявцева показала, как ее двухлетняя дочь развлекается в Турции — видео
На видео обычно серьезная Маша забавно строит рожицы.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Лера Кудрявцева показала в Instagram, как ее маленькая дочь развлекается на курорте в Турции. Буквально на днях Маше исполнилось два года, и после роскошного праздника в подмосковном доме девочку повезли отдыхать на море.
На кадрах, которые телеведущая выложила в разделе сторис, обычно очень серьезная малышка забавно строит рожицы, а на другом видео сосредоточенно расправляется с куском сочного арбуза, старательно выковыривая крошечными пальчиками семечки.
«От души рада за тебя и Машеньку, хороших вам деньков в солнечной, вкусной, классной и гостеприимной Турции!»
«Турция — рай для родителей, особенно если детки маленькие».
«Обожаю вашу Машеньку. Пожалуйста, больше видосов!» — умиляются в комментариях фанаты Кудрявцевой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарили дочери на день рождения Лера Кудрявцева и ее муж хоккеист Игорь Макаров — родители приготовили каждый свой сюрприз.
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