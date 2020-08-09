«Как будто всю жизнь за рулем»: Лера Кудрявцева показала подарки двухлетней дочки
Среди сюрпризов для маленькой Маши — рояль и Mercedes.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @leratv
Дочери Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова исполнилось два года. Родители приготовили для маленькой Маши множество сюрпризов. Еще утром, пока именинница спала, телезвезда на своей странице в Instagram показала подписчикам, как они с мужем подготовились к празднику. Все комнаты в доме украшены разноцветными воздушными шарами, а в столовой накрыт праздничный стол со всякими вкусностями.
Кудрявцева также показала подарки — мама и папа приготовили каждый свой. Телеведущая купила дочке маленький рояль, а папа еще накануне подарил Маше Mercedes. Его-то и обсуждают в комментариях подписчики — видео, на котором малышка разъезжает на электрическом авто по двору, появилось на страничке Кудрявцевой накануне.
«Ути, боже! Такой серьезный водитель за рулем! Милота!»
«Двух лет нет, а она уже на Мерсе рассекает!»
«Очень идет доче авто это!»
«Походу папа хочет отжать мерс у Маши!»
«С детства хороший вкус».
«Ну, автоледи! Пусть наши дети будут счастливее нас (у нас чуть попроще были первые машинки!)»
«Откуда она знает, что надо руль крутить?! Я в ее возрасте на велике-то не каталась еще!»
«Машуля как будто всю жизнь за рулем!» — умиляются пользователи.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева поделилась с без малого четырьмя миллионами подписчиков интимной подробностью из жизни дочери.
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