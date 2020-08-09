«Как будто всю жизнь за рулем»: Лера Кудрявцева показала подарки двухлетней дочки

Дочери Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова исполнилось два года. Родители приготовили для маленькой Маши множество сюрпризов. Еще утром, пока именинница спала, телезвезда на своей странице в Instagram показала подписчикам, как они с мужем подготовились к празднику. Все комнаты в доме украшены разноцветными воздушными шарами, а в столовой накрыт праздничный стол со всякими вкусностями.

Кудрявцева также показала подарки — мама и папа приготовили каждый свой. Телеведущая купила дочке маленький рояль, а папа еще накануне подарил Маше Mercedes. Его-то и обсуждают в комментариях подписчики — видео, на котором малышка разъезжает на электрическом авто по двору, появилось на страничке Кудрявцевой накануне.

«Ути, боже! Такой серьезный водитель за рулем! Милота!»

«Двух лет нет, а она уже на Мерсе рассекает!»

«Очень идет доче авто это!»

«Походу папа хочет отжать мерс у Маши!»

«С детства хороший вкус».

«Ну, автоледи! Пусть наши дети будут счастливее нас (у нас чуть попроще были первые машинки!)»

«Откуда она знает, что надо руль крутить?! Я в ее возрасте на велике-то не каталась еще!»

«Машуля как будто всю жизнь за рулем!» — умиляются пользователи.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева поделилась с без малого четырьмя миллионами подписчиков интимной подробностью из жизни дочери.