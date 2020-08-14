Порядка 400 человек эвакуировали из-за задымления в санатории на Алтае

Спасатели эвакуировали 392 человека из санатория «Россия» в курортном городе Белокуриха в Алтайском крае. По предварительным данным, в одном из корпусов здания произошло задымление. Его причиной могло послужить короткое замыкание в подвале. Согласно информации МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

«Сегодня ночью <…> поступила информация о задымлении в подвальном помещении и эвакуационных мероприятиях в корпусе № 2 санатория „Россия“. <…> Эвакуировано 392 человека, в том числе 83 ребенка», — говорится в официальном сообщении службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни рабочих были эвакуированы из-за пожара на заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде 4 августа.