Брокеры-мошенники заинтересовали правоохранителей в Петербурге

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Контора предлагала помочь в чистке кредитной истории, а за услуги просились огромные суммы.

Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru

В Петербурге проверяют деятельность брокеров-мошенников. Частная фирма предлагала помощь в получении займов и чистке кредитной истории. За финансовые услуги люди платили огромные суммы — иногда сотни тысяч рублей. Но исполнители ограничивались беседой с клиентом и больше ничего не предпринимали.

Деньги из воздуха брокеры делали целый год. В кредитной афере разбирался Алексей Полторанин.

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