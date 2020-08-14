Брокеры-мошенники заинтересовали правоохранителей в Петербурге
Контора предлагала помочь в чистке кредитной истории, а за услуги просились огромные суммы.
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Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru
В Петербурге проверяют деятельность брокеров-мошенников. Частная фирма предлагала помощь в получении займов и чистке кредитной истории. За финансовые услуги люди платили огромные суммы — иногда сотни тысяч рублей. Но исполнители ограничивались беседой с клиентом и больше ничего не предпринимали.
Деньги из воздуха брокеры делали целый год. В кредитной афере разбирался Алексей Полторанин.
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